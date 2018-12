Wirtschaft Südkorea will wegen europäischer Schutzmaßnahmen bei Plastikprodukten Ausgleich

Südkorea hat die Türkei dazu aufgerufen, wegen der vorläufigen Schutzmaßnahmen für Importe von Kunststoffprodukten durch europäische Länder eine Entschädigung zu leisten.



Die Handelsminister beider Länder hätten in Ankara über die Frage der Entschädigung gesprochen, teilte das südkoreanische Handelsministerium unter Hinweis auf die bilateralen Schutzmaßnahmen bei PET-Produkten mit.



Die Türkei hatte in diesem Jahr beschlossen, Schutzzölle von 6,5 Prozent auf südkoreanische PET-Importe zu erheben.



Nach Angaben des Ministeriums wurde in Ankara auch die Möglichkeit besprochen, die Schutzzölle wieder zurückzuziehen. Die Handelsbeschränkungen könnten sich negativ auf die bilateralen Beziehungen auswirken. Südkorea erwäge daher, eigene Schutzzölle einzuführen.