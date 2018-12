Photo : KBS News

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wird ein zweites Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wahrscheinlich im Januar oder Februar stattfinden.Zurzeit kämen drei Austragungsorte in Frage, sagte Trump am Sonntag auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Argentinien Reportern in der Air Force One. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Auch habe Trump gesagt, dass er den nordkoreanischen Führer irgendwann in die USA einladen wolle, hieß es weiter.