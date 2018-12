Weißes Haus: Trump und chinesischer Kollege Xi wollen mit Kim Jong-un für Denuklearisierung kooperieren

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping wollen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel kooperieren.Das teilte das Weiße Haus in einer Erklärung im Anschluss an das Spitzentreffen der beiden am Rande des G20-Treffens in Argentinien am Samstag mit.Beide hätten die Einschätzung geteilt, dass in Nordkorea-Angelegenheiten beträchtliche Fortschritte erzielt worden seien. Sie wollten mit Nordkoreas Machthaber zusammenarbeiten, damit die koreanische Halbinsel frei von Atomwaffen werde.Trump habe außerdem seine Freundschaft und seinen Respekt für Kim betont, hieß es in der Erklärung weiter.