Südkoreas Außenministerin spricht in Mexiko mit Nordkoreas Parlamentschef

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat Kim Yong-nam, den Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, getroffen.Beide hätten sich bei der Amtsantrittszeremonie von Präsident Andrés Manuel López Obrador in Mexiko am Samstag (Ortszeit) getroffen und sich unterhalten, teilte das Außenministerium in Seoul am Sonntag mit.Kang äußerte dabei die Hoffnung, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bald Seoul besuche, um die Triebkraft für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel zu verstärken.Kim antwortete laut dem Ressort, beide Seiten sollten weiter zusammenarbeiten, um die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern.Die Gespräche hätten während eines Mittagessens zur Begrüßung anlässlich der Amtsantrittszeremonie stattgefunden und seien nicht geplant gewesen, sagte das Ministerium.