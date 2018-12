Nordkoreanischer Soldat flüchtet nach Zerstörung von Wachposten nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanischer Soldat ist am Samstag über die militärische Demarkationslinie im Osten nach Südkorea geflüchtet.Der Soldat sei über ein Gebiet in der demilitarisierten Zone (DMZ) in Goseong, in dem ein nordkoreanischer Wachposten gemäß der innerkoreanischen Vereinbarung abgezogen worden war, nach Südkorea gekommen, teilte ein Regierungsvertreter mit.Dort hatte Nordkorea seinen Wachposten zerstört, während Südkorea seinen Wachposten nach dem Abzug der Soldaten und Schusswaffen im ursprünglichen Zustand belassen hatte. Beide Seiten hatten im September vereinbart, jeweils elf Wachposten in der DMZ probeweise abzuziehen.Laut dem Beamten ist der nordkoreanische Soldat in seinen späten Teenager-Jahren oder frühen Zwanzigern. Es handelt sich um die erste Flucht eines nordkoreanischen Soldaten nach der letzten Flucht im vergangenen Dezember.