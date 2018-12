Wissenschaft Südkorea schießt am Mittwoch neuen geostationären Wettersatelliten ab

Südkorea wird am Mittwoch seinen neuen geostationären Wettersatelliten an einem Raumfahrtzentrum in Südamerika abschießen.



Der Satellit Chollian-2A werde am Samstag um 5.40 Uhr koreanischer Zeit am Raumfahrtzentrum Guayana in Französisch-Guayana ins All geschossen, teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT mit.



Die Vorbereitungen einschließlich der Leistungsprüfung, der Betankung und der Montage der Trägerrakete seien in den letzten etwa 50 Tagen an dem Raumfahrtzentrum getroffen und abgeschlossen worden, hieß es.



Nachdem er in die geostationäre Umlaufbahn gelangt ist, wird der Satellit ab Juli nächsten Jahres formell als Wettersatellit für Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Der Chollian-2A wird alle zehn Minuten hochauflösende Bilder zur Erde schicken.



Der vorhandene Wettersatellit Chollian-1 wird bis 2020 den neuen Satelliten ergänzen.