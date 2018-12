Innerkoreanisches Innerkoreanisches Straßenprojekt von Machbarkeitsstudie ausgenommen

Ein innerkoreanisches Projekt zur Verbindung einer Autobahn von Seoul über Kaesong und Pjöngjang bis nach Sinjuiju auf der Gyeongui-Linie kann nun vorangetrieben werden.



Das Finanzministerium akzeptierte jüngst den Antrag des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport, den Bau einer Autobahn zwischen Munsan und dem Bahnhof Dorasan in Paju für das Projekt von einer vorläufigen Machbarkeitsstudie auszunehmen.



Ein Vertreter des Transportministeriums sagte, dass der Bau des Straßenabschnitts in Südkorea unabhängig von den Sanktionen gegen Nordkorea durchgeführt werden könne. Dies sei von der gewöhnlichen Machbarkeitsprüfung befreit worden, da es sich um den innerkoreanischen Austausch und die Kooperation handele und daher nicht nur die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden sollte.



Die Munsan-Dorasan-Autobahn wird südlich an eine Autobahn zwischen Seoul und Munsan angeschlossen, die 2020 fertiggestellt werden soll, und nördlich an die nordkoreanische Straße auf der Gyeongui-Linie.



Die Regierung will 517,9 Milliarden Won (464 Millionen Dollar) für den Bau der Munsan-Dorasan-Autobahn einsetzen und die Bauarbeiten noch binnen Jahresfrist aufnehmen.