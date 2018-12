Photo : YONHAP News

Der Film „Bohemian Rhapsody“ hat in Südkorea über sechs Millionen Zuschauer ins Kino gelockt.Der Filmverleih 20th Century Fox teilte am Sonntag mit, dass der Film nach Angaben des Koreanischen Filmrats die Sechs-Millionen-Marke bei der Zuschauerzahl übertroffen habe.Damit erzielte „Bohemian Rhapsody“ die höchste Zuschauerzahl unter den Musikfilmen in Südkorea. Der bisherige Rekordhalter war „Les Misérables”, der 2012 insgesamt 5,92 Millionen Zuschauer anlockte.