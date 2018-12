USA und China einigen sich auf „Waffenstillstand“ im Handelskrieg

Photo : YONHAP News

Die USA und China haben sich geeinigt, ihren Handelskrieg vorerst auf Eis zu legen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.Die Einigung erzielten US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bei ihrem Treffen am Rande des G20-Gipfels am Samstag (Ortszeit) in Argentinien.Die USA verschoben ihren Plan, ab Januar zusätzliche Zölle auf chinesische Produkte erheben zu wollen. Der „Waffenstillstand“ gilt jedoch lediglich 90 Tage lang, daran sind verschiedene Bedingungen geknüpft.Die USA teilten mit, beide Länder hätten vereinbart, über Angelegenheiten wie Chinas erzwungene Technologietransfers, den Schutz geistigen Eigentums, nicht-tarifäre Handelshemmnisse und Cyber-Diebstahl sofort Verhandlungen aufzunehmen.China akzeptierte verschiedene Forderungen der USA, darunter die Erweiterung des Imports von US-Agrarprodukten.