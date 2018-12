Südkorea und Argentinien unterzeichnen Working-Holiday-Abkommen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Argentinien haben ein Working-Holiday-Abkommen abgeschlossen.Der Botschafter in Buenos Aires, Lim Ki-mo, und der argentinische Außenminister Jorge Faurie hätten das Abkommen am 27. Oktober unterzeichnet, teilte das Außenministerium in Seoul am Montag mit.Das Abkommen wird Koreanern im Alter von 18 bis 30 Jahren erlauben, sich bis zu einem Jahr in Argentinien aufzuhalten und dort zu arbeiten. Die Quote liegt bei 200 Personen im Jahr.Das Abkommen wird 60 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft treten.