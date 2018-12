Staatsanwälte beantragen Haftbefehle wegen Machtmissbrauchs am Obersten Gericht

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben wegen Machtmissbrauchs am Obersten Gericht Haftbefehle beantragt.Haftbefehle wurden gegen Park Byong-dae und Ko Young-han erlassen, die in einen Skandal um Machtmissbrauch zur Zeit der Leitung des Gerichts durch Yang Sung-tae verwickelt gewesen sein sollen.Die ersten Haftbefehle überhaupt gegen ehemalige Richter des Obersten Gerichtshofs seien unvermeidlich geworden, insbesondere, da beide die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestreiten würden.Park und Ko sollen sich zur Regierungszeit von Staatspräsidentin Park Geun-hye im Sinne des Präsidialamts in Verhandlungen eingemischt haben. Damals ging es um Bestrebungen, ein gesondertes Berufungsgericht zu gründen.Auch sollen sie zwischen 2014 und 2017 Richterkollegen, die der Gerichtsverwaltung oder bestimmten Verfahrensabläufen kritisch gegenüberstanden auf eine schwarze Liste gesetzt haben.