Präsident Moon trifft sich mit Neuseelands Generalgouverneurin

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich am Montag mit der neuseeländischen Generalgouverneurin Patsy Reddy getroffen.Beide diskutierten über Wege zur Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen Südkorea und Neuseeland.Beim Mittagessen in der Residenz der Generalgouverneurin sagte Moon, Neuseeland habe als weltweit erstes Land den Frauen politische Rechte gewährt. Die Frauen in Neuseeland entfalteten ihre Fähigkeiten in höchstem Maße und führten die Gesellschaft glücklich und harmonisch an.Neuseeland habe auch durch die gegenseitige Toleranz mit dem indigenen Volk die gesellschaftliche Integration verwirklicht. Man lerne von dem Land eine aufrichtige Haltung des Respekts und der Fürsorge, hieß es.Reddy äußerte, beide Länder teilten neben der regen Demokratie und der Marktwirtschaft den gemeinsamen Wert, die internationale Ordnung auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen. Neuseeland werde inmitten der zunehmenden Ungewissheiten weltweit mit seinen Schlüsselpartnern wie Südkorea kooperieren, um gemeinsame Werte und Interessen zu fördern, hieß es.Vor der Mittagsrunde hatte Moon an einer offiziellen Begrüßungszeremonie in Reddys Residenz teilgenommen.