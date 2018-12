Seoul hält Kims Besuch binnen Jahresfrist unverändert für möglich und nötig

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hält unverändert einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul binnen Jahresfrist für möglich und erforderlich.Diese Position sei unverändert, teilte Ministeriumssprecher Baik Tae-hyun am Montag vor der Presse mit. Damit antwortete er auf die Frage, ob die Regierung in der Lage sei, Kims Gegenbesuch binnen Jahresfrist vorzubereiten.In der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang sei vereinbart worden, dass der Vorsitzende Kim in naher Zukunft Seoul besuche. Das Ressort werde in Ruhe Vorbereitungen treffen und Bemühungen unternehmen, damit die Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea reibungslos umgesetzt würden, hieß es.Zu der am 30. November eingeleiteten innerkoreanischen Untersuchung der Eisenbahn in Nordkorea sagte der Sprecher, seines Wissens verlaufe die Inspektion reibungslos.