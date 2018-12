Südkoreanischer Satellit an US-Stützpunkt gestartet

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Satellit ist erfolgreich von einem US-Stützpunkt aus gestartet worden.Die private US-amerikanische Raumfahrtfirma SpaceX teilte auf ihrer Internetseite mit, dass die Rakete Falcon 9 am Montag gegen 10.32 Uhr vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in den USA abgehoben habe.Insgesamt 64 Satelliten seien ins All befördert worden, darunter der südkoreanische Beobachtungssatellit Next Sat-1.Erstmals in der Geschichte von SpaceX konnte der selbe Raketenantrieb für drei Missionen eingesetzt werden. Falcon 9 hatte zuvor bei zwei Starts zwei Kommunikationssatelliten in ihre Umlaufbahn gebracht.Next Sat-1 vom Koreanischen Fortschrittsinstitut für Wissenschaft und Technologie wird eine Umlaufbahn in einer Höhe von 575 Kilometern erreichen. Dort soll er in den kommenden zwei Jahren die kosmische Strahlung messen und die Infrarotstrahlung von Sternen beobachten.