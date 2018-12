Südkorea und Neuseeland vereinbaren Ausbau der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Neuseeland haben den Ausbau ihrer Beziehungen vereinbart.Präsident Moon Jae-in traf am Dienstag in Auckland die neuseeländische Premierministerin Jacinca Ardern. Beide sprachen über Wege für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten.Unter anderem wurde eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und Antarktis-Forschung vereinbart.Beide hätten nach Angaben des Präsidialamtes in Seoul die Einschätzung geteilt, dass das Freihandelsabkommen von 2015 eine starke institutionelle Grundlage für die Förderung von Handel und Investitionen biete.Moon und Ardern einigten sich auf die Ausarbeitung weiterer Kooperationsprojekte, die den Menschen in beiden Ländern in der Agrarindustrie dienen. Neuseeland habe auf diesem Gebiet Stärken, während Südkorea eine führende Rolle im Infrastruktur- und Bausektor spiele.Präsident Moon wird heute von seiner achttägigen Auslandsreise zurückkehren, die ihn in die Tschechische Republik, nach Argentinien und Neuseeland führte.