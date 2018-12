Innerkoreanisches Seoul erstellt Fünf-Jahres-Plan zur Entwicklung innerkoreanischer Beziehungen

Die südkoreanische Regierung will bis 2022 die schrittweise Umsetzung einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel vorantreiben.



Sie will einen Tugendkreislauf in den innerkoreanischen Beziehungen und der nordkoreanischen Nuklearfrage verstärken und darüber hinaus die Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und der internationalen Gemeinschaft anstreben.



Das sieht der dritte Fünf-Jahres-Plan zur Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen vor, den die Regierung auf der Grundlage der Vereinbarungen mit Nordkorea bei den diesjährigen Korea-Gipfeln wie der Panmunjom-Erklärung erstellte.



In dem Plan wurden unter der Vision „Friedliche Koexistenz und gemeinsamer Wohlstand“ drei Ziele festgelegt. Diese sind die Lösung der nordkoreanischen Atomfrage sowie eine dauerhafte Friedensetablierung, die nachhaltige Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und die Verwirklichung einer neuen Wirtschaftsgemeinschaft auf der koreanischen Halbinsel.



Die Regierung will hierfür noch binnen Jahresfrist das Ende des Koreakriegs erklären und danach die Abhaltung von Dreier- oder Vierer-Gesprächen zustande bringen.