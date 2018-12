Verbraucherpreise steigen im November um zwei Prozent

Photo : KBS News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind den zweiten Monat in Folge um zwei Prozent gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes lag der Verbraucherpreisindex im November bei 104,73. Der Index ging zwar um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wurde jedoch ein Anstieg von zwei Prozent verzeichnet.Die Inflationsrate verharrte zuvor von Oktober letzten Jahres bis September dieses Jahres zwölf Monate in Folge im Ein-Prozent-Bereich.Landwirtschafts-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und trieben damit die Verbraucherpreise insgesamt um 0,6 Prozentpunkte in die Höhe. Industriegüter verteuerten sich um 1,5 Prozent, Strom, Gas und Wasser ebenfalls.Die Dienstleistungspreise stiegen um 1,5 Prozent, die Teuerungsrate bei den Ölprodukten betrug 6,5 Prozent.