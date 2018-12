KBS und König-Sejong-Institut kooperieren für Verbreitung koreanischer Sprache und Kultur

Photo : KBS News

KBS und das König-Sejong-Institut haben eine Kooperation vereinbart, um die koreanische Sprache und Kultur im Ausland zu verbreiten.Der öffentlich-rechtliche Sender und die Stiftung des König-Sejong-Instituts (KSIF) schlossen ein Geschäftsabkommen ab. Demnach können 177 König-Sejong-Institute in 56 Ländern ab dem kommenden Jahr Contents der Auslandskanäle von KBS für ihren Koreanisch-Unterricht nutzen.KBS wird den Sprachinstituten die Kanäle KBS World und KBS World 24 kostenlos zur Verfügung stellen.KSIF ist eine öffentliche Institution unter dem Dach des Kulturministeriums und für Projekte für den Koreanisch-Unterricht und die Verbreitung der koreanischen Kultur in Übersee zuständig.KBS World strahlt Programme wie Fernsehdramen und Unterhaltungssendungen in verschiedenen Sprachen in 108 Ländern aus. KBS World 24 bietet Nachrichten- und Dokumentarsendungen in koreanischer Sprache in den USA, Japan, Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten an.