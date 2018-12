Kim Jong-un besucht Fabrik in Wonsan – Kein Wort über Seoul-Besuch

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Schuhfabrik in Wonsan besucht.Das berichteten Nordkoreas Medien am Montag. Zwei Tage zuvor war gemeldet worden, dass Kim Fischereibetriebe an der Ostküste aufgesucht habe.Währenddessen blieb eine Reaktion oder eine Antwort bezüglich seines vereinbarten Besuchs in Seoul oder der Verhandlungen über die Denuklearisierung aus.Die südkoreanische Regierung will sich weiter darum bemühen, dass Kim noch binnen Jahresfrist Seoul besucht.Sollte dies zustande kommen, wird Kim voraussichtlich um den 17. Dezember, den siebten Todestag seines Vaters Kim Jong-il, nach Südkorea kommen. Der verstorbene nordkoreanische Staatsführer hatte beim Korea-Gipfel im Jahr 2000 in Pjöngjang versprochen, Seoul zu besuchen.