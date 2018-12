Parlamentssprecher bringt Haushaltsplan von Regierung bei Plenarsitzung ein

Photo : KBS News

Der Vorsitzende der Nationalversammlung Moon Hee-sang hat den Haushaltsplan der Regierung für eine Abstimmung bei der Plenarsitzung eingebracht.Moon machte von seiner Befugnis Gebrauch und eröffnete am Montagnachmittag eine Plenarversammlung. Damit setzte er die Regierungs- und Oppositionsparteien unter Druck, die keine Einigung bezüglich des Haushaltsplans erzielt hatten.Drei Oppositionsparteien, darunter die Freiheitspartei Koreas, blieben der Vollversammlung fern.Moon sagte, er wolle einen korrigierten Haushaltsentwurf in der Plenarsitzung einbringen, sollten das Regierungs- und das Oppositionslager einen solchen vorlegen.Die Regierungs- und Oppositionsfraktionen hatten früher am Montag diskutiert, wann sie einen nach der parlamentarischen Prüfung korrigierten Haushaltsplan zur Abstimmung bringen sollten. Sie konnten jedoch keinen Kompromiss finden.