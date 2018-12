Nationalmuseum eröffnet Ausstellung zu Königreich Goryeo

Photo : YONHAP News

Das Nationalmuseum Koreas eröffnet am heutigen Dienstag eine Sonderausstellung zu Goryeo.Die Ausstellung markiert den Höhepunkt der Veranstaltungen, die dieses Jahr anlässlich des 1.100. Gründungsjahrs des Königreichs stattfanden.Bei der Ausstellung „Goryeo: Koreas Ruhm“ (Goryeo: The Glory of Korea) werden etwa 450 Kulturgüter ausgestellt, die 34 Institutionen in Südkorea und elf Institutionen in den USA, Großbritannien, Italien und Japan in Besitz haben. Dazu zählen elf Nationalschätze und 33 Schätze.Goryeo wurde von Wang Geon, König Taejo, im Jahr 918 gegründet. Das Land war sehr nach außen geöffnet, nahm ausländische Kulturen an und schuf eine schöpferische Kultur von hohem Niveau.Die Ausstellung findet bis 3. März nächsten Jahres statt. Das Nationalmuseum wird aus diesem Anlass am 15. Dezember ein Symposium veranstalten.