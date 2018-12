Parlamentarische Anhörungen zu designiertem Finanzminister und Richter am Obersten Gericht

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung führt am Dienstag Anhörungen zum designierten Finanzminister Hong Nam-ki und dem Kandidaten für einen Richterposten am Obersten Gericht, Kim Sang-hwan, durch.Bei der Anhörung zu Hong werden Fragen zur Wirtschaftspolitik der Moon Jae-in-Regierung, darunter ein von Einkommen geleitetes Wachstum, erwartet.Kim wird voraussichtlich nach der Meinung zur Repräsentativität der nationalen Richterkonferenz gefragt. Diese hatte die Absetzung der in einen Skandal um Machtmissbrauch am Obersten Gericht zur Zeit der Leitung durch Yang Sung-tae verwickelten Kollegen gefordert.