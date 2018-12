Moon legt größeren Wert auf Förderung der Denuklearisierung durch Kims Seoul-Besuch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hält es bezüglich eines Besuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul für wichtiger, aus diesem Anlass die Denuklearisierung zu fördern und zu größeren zu Fortschritten führen.Das sei wichtiger als die Frage, ob Kim noch binnen Jahresfrist die südkoreanische Hauptstadt besuchen werde oder nicht, sagte Moon auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Treffen mit Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern in Auckland.Es sei nicht von Bedeutung, anlässlich des Gegenbesuchs des Vorsitzenden Kim eine Zusage für die Denuklearisierung zu erhalten. Wichtiger sei, zu fördern, vermitteln und überreden, damit beim zweiten Nordkorea-USA-Gipfel größere Fortschritte bei der Denuklearisierung erzielt werden könnten, betonte er.Moon fügte hinzu, er und US-Präsident Donald Trump hätten die Ansicht geteilt, dass die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen, der Abbau militärischer Spannungen und Kims Seoul-Besuch eine positive Rolle für die Förderung des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung spielen werde. Es bestehe die Möglichkeit, dass Kims Seoul-Besuch noch binnen Jahresfrist zustande komme.