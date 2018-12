US-Verteidigungsminister bezeichnet Nordkorea als größte Gefahr für die USA

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea als größte Gefahr für die USA bezeichnet.Bei einer Veranstaltung in Simi Valley in Kalifornien bekräftigte er am Samstag, dass die Sanktionen in Kraft blieben, bis Nordkorea sein Nuklearprogramm abgebaut habe.Mattis war beim Reagan National Defense Forum gefragt worden, welches der vier Länder Nordkorea, China, Russland und Iran für die USA die größte Gefahr darstelle.Hinsichtlich der Dringlichkeit sei Nordkorea das größte Problem. Die USA müssten auf diese Frage eingehen.Nordkorea müsse Fortschritte bei der Denuklearisierung machen, wenn es aus den Sanktionen des Weltsicherheitsrats herauskommen wolle.Russland sei hinsichtlich der Macht das größte Problem, China hinsichtlich des Willens, sagte der Pentagon-Chef.