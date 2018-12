Designierter Finanzminister will Reform der Entscheidungsstruktur für Mindestlohn anstreben

Photo : YONHAP News

Der designierte Vizeministerpräsident für Wirtschaft und Finanzminister, Hong Nam-ki, will sich aktiv darum bemühen, nächstes Jahr die Struktur der Festlegung des Mindestlohns zu reformieren.Das sagte Hong bei einer parlamentarischen Anhörung am Dienstag. Er wolle Politiken ergänzen, die schneller als die Erwartungen am Markt umgesetzt worden seien.Er sei sehr besorgt über den Rückgang von Indikatoren für die Stimmung in der Wirtschaft. Es müsse vor allem verhindert werden, dass die Akteure in der Wirtschaft gehemmt seien und Selbstvertrauen verlieren, betonte er.Die Regierung wolle bei privaten Investitionsplänen, die mit Schwierigkeiten konfrontiert seien, ihrerseits nach einer Alternative suchen und Regulierungen durchbrechen, hieß es weiter.