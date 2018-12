Koreanische Autobauer haben im In- und Ausland mit Absatzrückgängen zu kämpfen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Autobauer haben im November sowohl im Inland als auch im Ausland einen Absatzrückgang verbucht.Die fünf Hersteller, darunter Hyundai Motor und Kia Motors, verkauften laut den vorgelegten Daten im letzten Monat in Südkorea insgesamt 139.862 Einheiten. Das sind 0,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Im Ausland wurden 580.886 Fahrzeuge abgesetzt. Das entspricht einem Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.Der gesamte Absatz im In- und Ausland schrumpfte somit um fünf Prozent auf 720.748 Einheiten.In der Branche werden der Nachfragerückgang in China als Folge des globalen Handelskonflikts und die Konjunkturabschwächung in Schwellenländern wie der Türkei als Grund vermutet.