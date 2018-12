Südkoreaner kehren nach Eisenbahn-Untersuchung in Nordkorea heim

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von südkoreanischen Beamten und Eisenbahnexperten kehrt am Mittwoch nach einer gemeinsamen Untersuchung der innerkoreanischen Bahnlinie im Westen Nordkoreas heim.Das teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit.Ein gemeinsames Team beider Koreas hatte fünf Tage lang die Schienen und weitere Anlagen auf der Gyeonggui-Linie unter die Lupe genommen.Ein Zug, der für die Untersuchung am 30. November nach Nordkorea gefahren war, werde für die Inspektion auf der Donghae-Linie im Osten von Pjöngjang nach Wonsan fahren. Das Untersuchungspersonal werde am Mittwochnachmittag mit dem Bus nach Südkorea zurückkehren, hieß es.Das Untersuchungsteam wird gegen 17 Uhr an der Zoll- und Einwanderungsstelle (CIQ) in Kaesong eintreffen und anschließend über das Dorasan CIQ-Büro nach Südkorea zurückkehren.