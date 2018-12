Internationales UN: 111 Millionen Dollar für Nordkorea-Hilfe im kommenden Jahr nötig

Laut den Vereinten Nationen werden etwa 111 Millionen Dollar für die humanitäre Hilfe für Nordkorea im kommenden Jahr benötigt.



Das habe das UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) in seinem Bericht „Global Humanitarian Overview 2019“ bekannt gegeben, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA).



Die Summe ist so hoch wie die Zielsumme der UNO für die diesjährige Nordkorea-Hilfe. Damit können sechs Millionen von insgesamt zehn Millionen hilfebedürftigen Nordkoreanern unterstützt werden.



In dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht steht auch, dass die Kosten für die Umsetzung der Nordkorea-Hilfe steigen würden. Denn Lieferanten von Hilfsgütern wollten wegen der Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats und einzelner Länder Verträge im Zusammenhang mit Nordkorea nur ungern unterzeichnen und die Kosten für den Transport und die Lagerung von Hilfsgütern sowie die Brennstoffkosten in Nordkorea seien gestiegen.