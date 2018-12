Politik Gewerkschaft von Hyundai Motor will gegen neues Beschäftigungsmodell streiken

Die Gewerkschaft des Autobauers Hyundai Motor will gegen ein neues Beschäftigungsmodell streiken.



Das teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Die Gewerkschaft von Hyundai Motor arbeitet im Verbund mit der Koreanischen Metallergewerkschaft und gehört zum Dachverband Korean Confederation of Trade Union (KCTU).



Am heutigen Mittwoch soll auf einer Sitzung über den Umfang und Termin des Streiks gesprochen werden.



In Gwangju soll ein neues Werk für 12.000 Arbeiter entstehen. Unmut regt sich darüber, dass die Arbeiter dort nur rund die Hälfte des zurzeit üblichen Lohns bei Hyundai Motor erhalten sollen.



Die Stadt Gwangju will das sogenannte "Gwangju Job Project" mit Anreizen und Beihilfen unterstützen.