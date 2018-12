Südkoreanische Reisende interessieren sich zunehmend für Portugal

Photo : YONHAP News

Das Interesse südkoreanischer Auslandsreisender ist in den letzten zwölf Monaten an Portugal und Ungarn am stärksten gestiegen.Skyscanner analysierte die Suchanfragen nach Reisezielen durch Südkoreaner im Zeitraum von Oktober letzten Jahres bis September dieses Jahres.Demnach verzeichnete die Zahl der Suchanfragen nach Portugal mit 93 Prozent den stärksten Zuwachs verglichen mit dem Vorjahr. Dahinter folgte Ungarn mit einem Anstieg von 74 Prozent. Auch Vietnam (46 Prozent), Österreich (44 Prozent), Russland (42 Prozent) und die Türkei (39 Prozent) verbuchten einen deutlichen Zuwachs.Das Interesse an Portugal und Ungarn nahm deutlich zu, da beide Länder in koreanischen Fernsehprogrammen vorgestellt wurden.Das am meisten gesuchte Reiseziel war Japan, gefolgt von Vietnam, Thailand, den Philippinen und den USA. Weitere Ziele auf der Top-Ten-Liste sind Taiwan, Hongkong, China, Guam und Malaysia.