Erste Kältewarnung in diesem Winter

Photo : YONHAP News

In vielen Regionen Südkoreas ist heute erstmals in diesem Winter eine Kälterwarnung ausgegeben worden.Das Quecksilber in den betroffenen Gebieten fiel unter den Gefrierpunkt.Dem Wetteramt zufolge fielen die Temperaturen mit Stand von 7 Uhr auf minus 7,3 Grad in Cherwon und auf minus 6,9 Grad in Paju. In Seoul wurden minus vier Grad registriert, in Incheon minus 3,4 Grad. In Daejeon rutschte das Quecksilber auf minus 2,6 Grad und in Jeonju auf minus 0,4 Grad.Laut Messwerten mittels einer automatischen Wetterstation (AWS) fielen die Temperaturen an manchen Orten auf den tiefsten Stand in diesem Winter. In Gimwha in Cherwon rutschte das Thermometer auf minus 10,9 Grad, im Viertel Eunpyeong in Seoul wurden minus 6,6 Grad gemeldet.In südlichen Regionen wie Gwangju und Jeju lagen die Temperaturen zwar über dem Gefrierpunkt, rutschten jedoch um mehr als zehn Grad verglichen mit dem Vortag ab.