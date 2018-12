Südkorea will großflächige militärisch kontrollierte Zonen aufheben

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die regierende Minjoo-Partei Koreas haben beschlossen, viele Schutzgebiete für militärische Anlagen aufzuheben.Die Entscheidung trafen beide Seiten bei einer Besprechung am Mittwoch. Die Maßnahme gilt für militärisch kontrollierte Zonen mit einer Gesamtfläche von 330 Millionen Quadratmetern.Die einseitige Bestimmung von Schutzzonen durch das Militär habe bisher den Einwohnern und lokalen Regierungen viele Unbequemlichkeiten bereitet, hieß es.63 Prozent der aufzuhebenden Sperrgebiete befinden sich in der Provinz Gangwon und 33 Prozent in Gyeonggi. Es handelt sich meistens um Grenzgebiete, in denen es viele militärische Einrichtungen gibt.In den betreffenden Gebieten könnten künftig ohne Diskussionen mit dem Militär Bau- oder Entwicklungsprojekte durchgeführt werden. Die Einwohner könnten von ihren Eigentumsrechten Gebrauch machen, demnach werde die Belebung der regionalen Wirtschaft erwartet, so Regierung und Regierungspartei.Vereinbart wurde zudem, das Zugangsverfahren an der Kontrolllinie für den Zugang von Zivilisten (Civilian Control Line) nahe der Grenze zu vereinfachen. An allen Kontrollstellen werde ein RFID (Radiofrequenz-Identifikation)-System eingerichtet, hieß es.