Seoul dementiert Medienbericht über Vorschlag für Kims Besuch

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat einen Medienbericht über dessen angeblichen Vorschlag für einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul dementiert.Die Zeitung „Dong-A Ilbo“ schrieb heute, das Präsidialamt habe Nordkorea vorgeschlagen, dass Kim zwischen dem 18. und 20. Dezember zu einem dreitägigen Besuch nach Seoul reise.Yoon Young-chan, der präsidiale Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit, schrieb in einer Kurznachricht an Reporter, dass Berichte über den Vorschlag nicht wahr seien.Wie der Präsident gesagt habe, sei der Termin für Kims Besuch offen. Dies könne binnen Jahresfrist erfolgen oder Anfang nächsten Jahres. Wichtig sei die Entscheidung Nordkoreas, hieß es.