Nordkorea fordert komplette Einstellung US-amerikanisch-südkoreanischer Manöver

Nordkorea hat von Südkorea und den USA gefordert, ihre gemeinsamen Militärmanöver komplett einzustellen.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass für die Schaffung einer dauerhaften und soliden Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel jegliches militärisches Verhalten gestoppt werden sollte, das die andere Partei provoziere.Die Dialogpartner würden die Bedeutung des Stopps solcher militärischer Aktionen anerkennen, hieß es weiter.Damit bezog sich Nordkorea offenbar auf die Aufschiebung von Manövern, so wie es beim Nordkorea-USA-Gipfel im Juni vereinbart wurde, sowie Einigungen beim Korea-Gipfel im September auf die Beendigung von Feindseligkeiten.In dem Agenturbericht wurde außerdem gewarnt, dass die Situation auf der Halbinsel in ihren früheren Zustand zurückgeworfen würde, solle eine Atmosphäre physischer Spannungen geschaffen werden.