Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat zum zweiten Mal in Folge den Sprung in die Jahrescharts des US-Magazins Billboard geschafft.In der am Dienstag veröffentlichten Hitliste belegte die siebenköpfige Gruppe Platz acht in der Kategorie Beste Künstler. Sie verbesserte sich um zwei Plätze verglichen mit dem Vorjahr. BTS waren damals die ersten südkoreanischen Künstler in den Billboard-Jahresendcharts.An der Spitze der Charts steht Drake gefolgt von Post Malone, Ed Sheeran und Taylor Swift.