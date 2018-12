CNN: Neue Satellitenbilder zeigen Aktivitäten auf unbekannter Raketenbasis Nordkoreas

Photo : KBS News

Nordkorea hat laut CNN auf einem unbekannten Raketenstützpunkt Aktivitäten fortgesetzt.Das berichtete CNN und berief sich dabei auf neue Satellitenbilder, die dem Nachrichtensender vorliegen.Es handelt sich um Aufnahmen von der Yeongjeo-dong Raketenbasis in der Provinz Ryanggang und einer vorher nicht gemeldeten Anlage in der Nähe. Die Fotos lassen erkennen, dass an beiden Stätten Betrieb herrscht und diese kontinuierlich verbessert wurden.Experten sagten CNN, die Stätte sei ein aussichtsreicher Kandidat als Standort für Nordkoreas neueste Langstreckenraketen.