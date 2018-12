Gericht entscheidet über Haftbefehle gegen frühere Richter am Obersten Gericht

Photo : YONHAP News

Ein Gericht wird entscheiden, ob Haftbefehle gegen zwei frühere Richter am Obersten Gerichtshof wegen der Verwicklung in einen Skandal um Machtmissbrauch erlassen werden müssen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral eröffnet am Donnerstag Anhörungen, um die Haftanträge der Staatsanwaltschaft gegen Park Byong-dae und Ko Young-han wegen Vorwürfen wie Amtsmissbrauch zu überprüfen.Park und Ko waren Chefs der Nationalen Gerichtsverwaltung zur Zeit der Leitung des Obersten Gerichts durch Yang Sung-tae.Beide stehen im Verdacht, sich zur Regierungszeit von Ex-Präsidentin Park Geun-hye im Sinne des Präsidialamtes in Gerichtsverhandlungen eingemischt zu haben. Ko wird auch vorgeworfen, an der Erstellung einer schwarzen Liste von Richterkollegen beteiligt gewesen zu sein.