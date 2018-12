Innerkoreanisches Koreas wollen im Februar IOC Bereitschaft zu gemeinsamer Olympia-Austragung mitteilen

Süd- und Nordkorea wollen Mitte Februar dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) die Bereitschaft mitteilen, die Olympischen Sommerspiele 2032 gemeinsam auszutragen.



Man habe Anfang Januar dem IOC diese Bereitschaft mitteilen wollen, das sei jedoch aus Termingründen auf nordkoreanischer Seite unmöglich, sagte ein Beamter des südkoreanischen Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus am Mittwoch. IOC-Präsident Thomas Bach habe gehofft, dass beide Koreas am 15. Februar das IOC-Hauptquartier besuchen.



Demnach will das Kulturministerium Diskussionen mit Nordkorea über den Besuch des IOC Mitte Februar führen.



Süd- und Nordkorea hatten bei Gesprächen am 2. Dezember vereinbart, dem IOC ein Schreiben zu übermitteln, um ihre Bereitschaft zur gemeinsamen Austragung der Olympischen Spiele 2032 auszudrücken.