Südkorea, China und Japan nehmen Verhandlungen über FHA wieder auf

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan nehmen nach acht Monaten ihre Verhandlungen über den Abschluss eines trilateralen Freihandelsabkommens (FHA) wieder auf.Die 14. Verhandlungsrunde über einen trilateralen Freihandelspakt finde am Donnerstag und Freitag in Peking statt, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit.Die 13. Verhandlungsrunde hatte im März in Seoul stattgefunden.Bei dem neuen Treffen werden die drei Länder Fortschritte bei den wichtigen Streitpunkten wie die Öffnung des Waren- und Dienstleistungsmarktes überprüfen und über Wege zur Kooperation diskutieren, um die Verhandlungen voranzutreiben.Sie werden auch erneut ihr Ziel bestätigen, eine Liberalisierung auf höherem Niveau als im Rahmen der umfassenden regionalen wirtschaftlichen Partnerschaft (RCEP), ein geplantes multilaterales Freihandelsabkommen, zu erreichen, und Maßnahmen zur Erreichung des Ziels erörtern.Die drei ostasiatischen Länder hatten im März 2013 Verhandlungen über den Abschluss eines Freihandelspaktes gestartet. Wegen Differenzen über Kernanliegen kamen die Diskussionen jedoch nur mühsam voran.