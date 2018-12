Internationales Stadtrat von Los Angeles bestimmt 8. Dezember zu Koreatown-Tag

Der Stadtrat von Los Angeles hat beschlossen, den 8. Dezember zum Koreatown Day zu bestimmen.



Der Präsident des LA City Council, Herb Wesson, habe einen entsprechenden Resolutionsentwurf eingebracht. Nach Diskussionen sei die Resolution am Mittwoch (Ortszeit) angenommen worden, teilte der Leiter eines Museums über die Geschichte der Korea-Amerikaner in der US-Stadt, Min Byung-yong, mit.



In Los Angeles gibt es mehrere Towns asiatischer Völker. Es ist jedoch das erste Mal, dass der Stadtrat einen Tag einer bestimmten Town ausrief.



Am 8. Dezember 1972 wurde eine Genossenschaft der Koreatown gegründet, an jenem Tag 1980 wurde ein spezifischer Plan für die Koreatown vom Stadtrat gebilligt.