Jeju genehmigt erstes gewinnorientiertes Krankenhaus in Korea

Photo : KBS News

Die Provinzverwaltung von Jeju hat am Mitwoch die Eröffnung des ersten gewinnorientierten Krankenhauses in Südkorea genehmigt.Die Genehmigung wurde unter der Bedingung erteilt, dass in dem Krankenhaus Greenland International Hospital lediglich ausländische Medizintouristen behandelt werden. Eine Tochterfirma des chinesischen Konzerns Greenland Group setzte 77,8 Milliarden Won (70 Millionen Dollar) für den Bau des Krankenhauses in Seogwipo ein.Gouverneur Won Hee-ryong sagte, dass die Entscheidung unvermeidlich gewesen sei. Er entschuldigte sich dafür, die ablehnende Meinung der Mehrheit der Einwohner nicht akzeptiert zu haben.Das Krankenhaus beherberge 47 Betten, die Behandlung werde auf vier Abteilungen einschließlich der plastischen Chirurgie begrenzt. Falls die Behandlung von Südkoreanern angestrebt werde, werde die Zulassung widerrufen. Daher werde kein Einfluss auf das öffentliche medizinische Versorgungssystem erwartet, erläuterte Won.Zivilgesellschaftliche Organisationen protestierten gegen die Entscheidung. Dies werde zu einer größeren Kluft bei den medizinischen Dienstleistungen und einem Anstieg der Behandlungskosten führen, betonten sie.