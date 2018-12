Bildungsministerium stellt Plan für Erweiterung von öffentlichen Kindergärten vor

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium hat einen detaillierten Plan für die Erweiterung von öffentlichen Kindergärten vorgestellt.Ministerin Yoo Eun-hae teilte mit, dass die Zahl der Klassenräume in Kindergärten auf 1.000 steigen solle. Bereits im Oktober hatte das Ministerium Pläne für eine Stärkung der Rolle von öffentlichen Kindergärten angekündigt.Nach den Planungen sollen nächstes Jahr insgesamt 1.072 Klassenräume in den öffentlichen Kindergärten zusätzlich entstehen. Diese sollen damit 20.000 Kinder mehr aufnehmen können als zurzeit. Etwa 700 neue Unterrichtsräume sollen bis kommenden März fertig sein, weitere 400 im September.In der Gyeonggi-Provinz nahe Seoul wird mit 240 die größte Anzahl an neuen Klassenräumen geschaffen. Dahinter folgen Seoul mit 150 und die Provinz Süd-Gyeongsang mit etwa 70 zusätzlichen Räumen in öffentlichen Kindergärten.