Son Heung-min erzielt 100. Tor in Europa

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat sein 100. Tor in europäischen Ligen geschossen.Der südkoreanische Fußballnationalspieler traf im Heimspiel gegen Southampton am Mittwoch (Ortszeit) in London in der 55. Minute zur 3:0-Führung seines Klubs.Damit wurde Son der zweite Südkoreaner nach Cha Bum-kun, der 100 Tore in europäischen Ligen erzielte. Cha hatte während seiner Karriere in Deutschland 121 Treffer erzielt.Son debütierte 2010 in der Bundesliga. Er schoss 20 Tore für den Hamburger SV und 29 für Bayer Leverkusen.