Koreas wollen nächsten Mittwoch Abzug von Wachposten in DMZ gegenseitig überprüfen

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben sich geeinigt, den probeweisen Abzug von Wachposten in der demilitarisierten Zone (DMZ) am 12. Dezember gegenseitig zu überprüfen.Beide Teilstaaten hatten am 30. November den vereinbarten Abzug von jeweils elf Wachposten sowie deren Zerstörung abgeschlossen.Bei der Vor-Ort-Inspektion wird ein siebenköpfiges Team an jedem Wachposten eingesetzt.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass sich jeweils 77 Personen aus beiden Koreas an der Kontrolle der elf Wachposten der anderen Seite beteiligen würden.Die gegenseitige Inspektion stelle die Demonstration des Vertrauens durch Taten dar, das die Verteidigungsbehörden Süd- und Nordkoreas bei der Umsetzung ihrer militärischen Vereinbarung aufgebaut hätten. Das werde dazu beitragen, Bedenken über die Umsetzung der Vereinbarung zu zerstreuen, hieß es.