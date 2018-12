Präsident Moon empfängt vietnamesische Parlamentssprecherin

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag die vietnamesische Parlamentssprecherin Thi Kim Ngan zu einem Gespräch empfangen.Thi kam auf Einladung des südkoreanischen Parlamentssprechers Moon Hee-sang zu einem viertägigen Besuch nach Südkorea.Das Staatsoberhaupt habe Vietnam in dem Gespräch als Schlüsselpartner für die Neue Südpolitik bezeichnet. Auch habe er die aktive Zusammenarbeit für die Schaffung einer an den Menschen orientierten Gemeinschaft des Friedens und Wohlstands gelobt, teilte sein Sprecher Kim Eui-kyeom mit.Zudem habe Moon die Wichtigkeit Vietnams für Südkorea auf verschiedenen Gebieten betont, von der Bildung über Investitionen bis zum Personenaustausch.Darüber hinaus habe sich Moon zufrieden über Fortschritte in verschiedenen Angelegenheiten geäußert, die beim letzten Spitzentreffen im März besprochen worden waren.Sein Gast habe aktive Unterstützung für die Neue Südpolitik zum Ausdruck gebracht und versprochen, sich nach Kräften für eine engere Zusammenarbeit und bessere Beziehungen zwischen Südkorea und südostasiatischen Nationen zu engagieren.