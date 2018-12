Chefdiplomaten Südkoreas und der USA wollen in Nordkorea-Frage eng kooperieren

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas und der USA wollen in der Nordkorea-Frage eng kooperieren.Darauf einigten sich Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr US-Amtskollege Mike Pompeo am Donnerstag in Washington.In einer schriftlichen Erklärung von Sprecherin Heather Nauert hieß es, dass beide Diplomaten die eiserne Allianz bekräftigt hätten. Auch wollten sie eine enge Abstimmung fortsetzen, um die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas sicherzustellen.Südkoreanische Medien vermuten, dass Kang und Pompeo über Fragen im Zusammenhang mit einem möglichen Seoul-Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un und einen zweiten USA-Nordkorea-Gipfel sprachen.