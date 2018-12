NYT-Filmkritikerin wählt „Burning“ zu einem der besten Filme von 2018

Photo : KBS News

Der Film „Burning“ von Regisseur Lee Chang-dong zählt laut einer Filmkritikerin bei der „New York Times“ zu den besten Filmen von 2018.Manohla Dargis habe „Burning“ auf Platz zwei der besten Filme dieses Jahres gesetzt, schrieb die US-Zeitung am Mittwoch (Ortszeit). Sie bezeichnete den Streifen als schön und erschreckend zugleich.„Burning“ kam im Mai in die Kinos. Darin wird durch eine mysteriöse Geschichte zwischen einer Frau und zwei Männern die Wut und das dunkle Innere der Jugend ausgedrückt.Der Film wurde in der Wettbewerbskategorie bei den Filmfestspielen von Cannes gezeigt und erregte Aufmerksamkeit im Ausland. Jüngst setzte die französische Filmzeitschrift „Cahiers du cinema” den Film auf die Liste der zehn besten Filme des Jahres.