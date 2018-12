Paramount Themenpark wird nahe Flughafen Incheon gebaut

Photo : KBS News

Eine Erholungsanlage mit Themenpark wird mit Investitionen von Paramount Pictures in der Nähe des Internationalen Flughafens Incheon gebaut.Der Komplex wird auch eine Mehrzweck-Konzerthalle für K-Pop, ein Fünf-Sterne-Hotel, ein Kasino und ein Tagungszentrum beherbergen.Einen Kooperationsvertrag hierfür unterzeichneten die Incheon Flughafengesellschaft, Paramount Pictures und Inspire, eine vom US-Kasinobetreiber Mohegan Gaming and Entertainment gegründete Firma, am Donnerstag.Insgesamt 2,8 Billionen Won (2,5 Milliarden Dollar) werden für das Projekt eingesetzt. Die Bauarbeiten werden nächstes Jahr aufgenommen, die Eröffnung ist für Juni 2022 vorgesehen.Der Flughafenbetreiber erwartet, dass durch die Eröffnung des Resortkomplexes 10.000 Arbeitsplätze entstehen und etwa 3,6 Millionen Touristen und Transitfluggäste im Jahr die Anlage besuchen werden.