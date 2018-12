Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA zu Nordkorea hält Videositzung ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Freitag eine Videokonferenz ihrer Arbeitsgruppe zur Koordinierung von Nordkorea-Angelegenheiten abgehalten.Das teilte ein Vertreter des südkoreanischen Außenministeriums mit.Beide Seiten hätten Informationen über Entwicklungen in den innerkoreanischen Beziehungen und in dem Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA seit ihrer Sitzung am 20. November ausgetauscht. Es sei umfassend über Angelegenheiten im Zusammenhang mit Nordkorea und dessen Atomprogramm diskutiert worden, hieß es.In der im November gebildeten Arbeitsgruppe stehen der Sondergesandte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Lee Do-hoon, und der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, an der Spitze. Beide nahmen nicht an der Videositzung teil.