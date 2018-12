Trump will Nordkorea laut Sicherheitsberater Chance für Einhaltung von Versprechen geben

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seines Sicherheitsberaters John Bolton Nordkorea mit einem zweiten Gipfelgespräch eine Chance geben, sein Versprechen für eine Denuklearisierung einzuhalten.Das sagte der Sicherheitsberater am Donnerstag im Interview mit dem öffentlichen Radio NPR. Nordkorea rief er auf, die beim ersten Gipfel mit Trump in Singapur gemachten Zusagen einzuhalten.Die USA hätten seit Jahrzehnten gehört, dass Nordkorea zur Aufgabe seines Atomprogramms bereit sei, doch die USA bräuchten ein Ergebnis.Trump habe die Tür für Nordkorea offen gehalten und Nordkorea müsse lediglich hindurchgehen, erläuterte Bolton. Dies sei eine weitere Chance für Kim Jong-un, den einzigen Entscheider im nordkoreanischen System, der hinsichtlich den in Singapur gemachten Aussagen zähle.